الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سقوط تاجر سلاح في قبضة "الداخلية" بأكتوبر

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

سقوط تاجر سلاح بأكتوبر

رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، تخصص نشاطه في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وأنه ينقل كمية من الأسلحة النارية والذخائر داخل سيارة ملاكي من محافظة مطروح متجهًا إلى محافظات الوجه القبلي تمهيدًا لترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي ملكه بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وضبط بحوزته 2 بندقية آلية – 24 بندقية خرطوش – 2085 طلقة نارية – 15 خزينة.

وبمواجهته اعترف بحيازته لالأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1.5 مليون جنيه تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية النيابة العامة التحريات محكمة حبس الداخلية تاجر سلاح بأكتوبر

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