هل سيتواجد محمد صلاح بمعسكر المنتخب القادم.. وزير الشباب والرياضة يجيب؟

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن محمد صلاح نجم المنتخب، وفخر للكرة المصرية وكل المصريين، وسيتواجد بشكل طبيعي في معسكر المنتخب المقبل.

وأضاف "صبحي" خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، والمُذاع على فضائية cbc، أن اللاعب محمد صلاح من اللاعبين الناضجين فكريًا ويعرف كيف يتعامل مع اللقاءات الكبيرة في الملعب، وخارج الملعب أيضًا.

وتابع: "رسالتي للجميع هي أن مصلحة كل المنتخبات الوطنية في المقام الأول دائمًا، وأن الوزارة دائمًا ما تسعى لتطوير كافة الرياضات الجماعية والفردية".