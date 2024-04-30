بخريطة فلسطين.. إطلالة مبهرة لـ فرح يوسف بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (صور)

جذبت الفنانة فرح يوسف الأنظار على “ريد كاربت” حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث ارتدت سلسلة فضية على شكل خريطة فلسطين وتبرز إسم فلسطين الحبيبة.

وعبرت فرح يوسف، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، قائلة: “فخورة بالمهرجان السكندري، حيث أن الإسكندرية دائمًا صاحبة حركة فنية متميزة”.

وأضافت “فرح” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها دائما تحرص على حضور الفعاليات الفنية بالإسكندرية، معربة عن سعادتها بتطور مهرجان الأفلام القصيرة يومًا بعد الآخر، مع الحفاظ على الروح الحرة والخبرة التي يكتسبها المهرجان.

وثمنت العروض والورش الخاصة بالأطفال، فضلا عن تجربة “سينما المكفوفين” التي وصفتها بأنها تجربة عظيمة انطلقت لأول مرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وأشارت إلى دعم الكثير من الفنانين والمنتجين لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عمل هام للمشاركة في صناعة افلام قصيرة مع الحفاظ على روح المهرجان التي بدأ بها وهي الحرية والانطلاق.



إطلاق برنامج “سينما المكفوفين"

وأقام المهرجان ضمن فعاليات دورته العاشرة برنامج "سينما المكفوفين"، في إطار حرص المهرجان إقامة فعاليات فنية أساسية وموازية تخدم المجتمع المدني بالإسكندرية، حيث تعد التجربة هى الأولى من نوعها بمصر من خلال مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، وفيها يتم عرض عدد من الأفلام القصيرة لجمهور المكفوفين بواسطة شرح الصورة السينمائية.

وأوضح محمد جلال منسق عام المهرجان ومؤسس برنامج "سينما المكفوفين"، بأن البرنامج يعد خطوه اولى ضمن عدد من الفعاليات والورش الفنية الموجهة لذوي الهمم بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

تشكيل إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الإجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.