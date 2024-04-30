الفسيخ بـ 240 والرنجة بـ100.. اعرف "تكات" الفسيخ السليم من أهل الصنعة بالإسكندرية

مع قرب استقبال عيد شم النسيم، المناسبة التي يتجمع فيها المصريين للاستمتاع بالربيع والخروج في المنتزهات والحدائق والشواطئ، يزداد الإقبال على شراء الأسماك المملحة، من الفسيح والرنجة، والملوحة والسردين، حيث إن تناول الأسماك المملحة في هذا اليوم من العام عادة شعبية قديمة يحرص عليها المصريون في كافة المحافظات.

وفي محافظة الإسكندرية وقبل عدة أيام من شم النسيم، قدمت "الدستور" بثًا مباشرًا من أحد محلات الفسيخ والرنجة، للتعرف على كيفية شراء الأسماك المملحة الجيدة، والأنواع التي يقبل عليها السكندريين، فضلًا عن طرق تمليح الفسيخ والرنجة وحفظهما بشكل صحي حفاظًا على سلامة المواطنين.



نوع السمك وطرق التمليح السليم

يقول الحاج محمد البرنس، صاحب أحد محال الفسيخ والأسماك المملحة بالإسكندرية، إن بداية الفسيخ السليم يكون من اختيار نوع السمك في اختبار سمكة من مزرعة جيدة من حيث نوع العلف والطعام التي تأكله، ثم طرق التمليح والتي تكون أسرار لأهل الصنعة ولكن يجب أن تكون البراميل التي يتم التمليح بها صحية من الخشب أو البلاستيك المعالج داخليًا وليس أي نوع يصلح للتمليح.

وأضاف لـ"الدستور"، أن من أهم تعليمات شراء الفسيخ الجيد، هو أن يكون من مصدر موثوق منه وأن يشتري المواطن من محل يحمل شهادة صحية، وليس من الباعة المتجولين، حيث تكون الأسماك مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن السمكة الجيدة بعد التمليح لها علامات واضحة، أولًا الرائحة تكون غير نفاذة بشكل ينفر منه المشتري، وثانيًا تكون عينيها لامعة، وثالثًا تكون السمكة متماسكة.

أسعار الفسيخ والأسماك المملحة

وأوضح أن أسعار الفسيخ والأسماك المملحة مع شم النسيم متفاوتة، حيث يبدأ الفسيخ من 240 جنيها حتى 350 جنيها للكيلو بحسب الحجم، والرنجة تبدأ من 100 جنيه وحتى 250 جنيها، والسردين 160 جنيها، والملوحة الكلابي 340 جنيها.



وعن طرق خلي الفسيخ والرنجة بطريقة بسيطة، وكيفية التخزين، قال "باسم" أحد العاملين في محل للأسماك المملحة، إن الأهالي تقبل على خلي الأسماك في المحلات ليكون مجهزا على الأكل مباشرة، لافتًا إلى أن الطريقة بسيطة ولكن تختلف بين الصنايعي وربة المنزل.

وأضاف أن الرنجة تكون مدخنة لذا يجب عدم تعرضها للحرارة لكي لا تزيد نسبة الملوحة بها، ويتم خليها بنفس طريقة الفسيخ ولكن تفتح من الظهر وليس البطن، أما طريقة التخزين يجب أن يكون الفسيخ بعد إخلائه مغطى تمامًا بالزيت لكي لا يتغير لونه، وعند تخزينه لمدة طويلة يجب أن يكون سليم غير مخلي حتى لا تتكون بكتريا عليه.

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