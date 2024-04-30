الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"طب بيطرى الإسكندرية" تنظم قافلة بيطرية خدمية لقرية أبيس الثامنة

قافلة بيطرية خدمية
قافلة بيطرية خدمية بالإسكندرية

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، قافلة بيطرية خدمية تدريبية لقرية أبيس الثامنة، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية. 

وأشار الدكتور محمود المغربى القائم بتسيير أعمال عميد كلية الطب البيطري، إلى أن هذه القافلة تأتى ضمن خطة الجامعة لخدمة المجتمع السكندري وتدريب طلاب لكلية.

القافلة ضمت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من التخصصات الإكلينيكية 

ولفت أن القافلة ضمت أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من التخصصات الإكلينيكية بالكلية، حيث قاموا بالكشف وتشخيص وعلاج أمراض وجراحات الحيوانات الصغيرة والكبيرة والدواجن بالمجان، مضيفًا أن القافلة شارك فيها طلاب المستوى النهائي بالكلية للتدريب العملي.

 تم خلال القافلة الكشف وتقديم العلاج لـ442 حالة ما بين أبقار وجاموس وأغنام، وماعز، وخيول، ودواجن، وشهدت إقبالًا كثيفًا من أهالي القرية حيث أعربوا عن شكرهم للجامعة وطالبوا بتكرار القوافل دوريًا.

كلية التمريض تنظم مؤتمرها الطلابي الأول بعنوان "تجاه التنمية المستدامة: منظور طلاب التمريض"

في سياق آخر، كانت قد نظمت كلية التمريض مؤتمرها الطلابي الأول والذى عقد تحت عنوان "تجاه التنمية المستدامة: منظور طلاب التمريض" وذلك بمقر الكلية وبحضور الدكتورة نفرتيتي حسن ذكى عميد الكلية، والدكتورة حنان حسني الشربيني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب  والسادة رؤساء الأقسام العلمية والسادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض.

وأكدت الدكتورة نفرتيتى حسن زكي عميد الكلية أن التنمية المستدامة هى مبدأ أساسى يجب أن يضعه الجميع نصب أعينهم، موضحة أن الكلية كمؤسسة تعليمية ملتزمة بتعزيز هذا المفهوم وتشجيع البحث والابتكار في مجال الرعاية الصحية، وأكدت أن الرعاية التي توليها الدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الفاعلة لتحقيقها هى إحدى الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية.

فيما أشارت الدكتورة حنان حسني الشربيني إلى أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور الريادي لطلاب جامعة الإسكندرية بصفه عامة وطلاب كليه التمريض بصفه خاصة تجاه التنمية المستدامة والتي ترسم خارطة الطريق تجاه تحقيق حلم الجمهورية الجديدة.

قافلة بيطرية خدمية بالإسكندرية
قافلة بيطرية خدمية بالإسكندرية
قافلة بيطرية خدمية بالإسكندرية
قافلة بيطرية خدمية بالإسكندرية
قافلة بيطرية خدمية بالإسكندرية
قافلة بيطرية خدمية بالإسكندرية
كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية قافلة بيطرية مديرية الطب البيطرى التخصصات الإكلينيكية

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