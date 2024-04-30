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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مكتبة الإسكندرية تستضيف احتفالية ومؤتمر اتحاد معماريين البحر المتوسط

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الاسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط ALEX MED التابع لقطاع البحث الأكاديمي، احتفالية بمرور 30 عامًا على تأسيس اتحاد معماريين البحر المتوسط UMAR، اليوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024 بقاعة الأوديتوريوم بمدخل المكتبة الرئيسي، بحضور ممثلي الهيئات المعمارية في الاتحاد من مختلف دول البحر المتوسط. 

وتشمل الاحتفالية تكريم للوفود المؤسسين للاتحاد بحضور نقيب المهندسين المصريين المهندس طارق النبراوي ورئيس جمعية المعماريين المصريين م. سيف أبو النجا ورئيس اتحاد معماريين البحر المتوسط، المهندس أمير تركي. 

كما استضافت مكتبة الإسكندرية اجتماع مجلس إدارة الجمعية العمومية يومي 28 و29 أبريل. وتعتبر رعاية المكتبة للحدث فرصة جيدة لدعم الحوار والتعاون بين المعمارين في دول حوض البحر المتوسط ودعم إنشاء الشبكات والقنوات اللازمة لتبادل الخبرات والحلول في المنطقة.

وكانت شاركت مكتبة الإسكندرية في افتتاح مؤتمر "الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة" والذي نظمته كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية في مدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر في رؤية مصر 2030.

وافتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي والتي استمرت لمدة يومين بمدينة العلمين الجديدة.

وحرصت مكتبة الإسكندرية على دعم ورعاية هذا المؤتمر، وذلك نظرًا لأهميته الكبيرة في التنشيط للسياحة فضلًا عن مشاركة المكتبة العلمية بورقة بحثية بعنوان "هل الذكاء الاصطناعي قادرًا على قراءة الخطوط العربية" تطبيقًا على معجم أحمد باشا كمال وقدمتها الدكتورة عزة عزت رئيس قسم البحوث والنشر بمركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية بمشاركة كل من المهندس أحمد سمير قائم بأعمال رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهندس يوسف الدكر مدير إدارة بالمعهد الدولي للدراسات المعلوماتية.

مكتبة الاسكندرية مركز دراسات الإسكندرية معماريين البحر المتوسط الهيئات المعمارية دول البحر المتوسط

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