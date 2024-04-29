محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فنلندا لتوطيد العلاقات

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين- بمكتبه- بيكا كوسونين سفير فنلندا بجمهورية مصر العربية، يرافقه وفد من السفارة، وذلك لتوطيد العلاقات الثنائية، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

العلاقات المصرية الفنلندية

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالسفير في أول زيارة رسمية له للإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، وعاصمة مصر الاقتصادية، وأشاد "الشريف" بالعلاقات المصرية الفنلندية وخاصة على الصعيد التجاري، مضيفًا أن الإسكندرية تضم عددًا كبيرًا من المصانع في كل المجالات، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين رجال الأعمال من الجانبين لزيادة التعاون في هذا المجال.

التبادل التجاري بين مصر وفنلندا بدأ منذ 1928

من جانبه؛ أكد السفير بيكا كوسونين، سفير فنلندا بمصر، أن الإسكندرية من أهم المدن المصرية بالنسبة لفنلندا نظرًا لوجود الميناء بها، لافتًا إلى أن التبادل التجاري بين مصر وفنلندا بدأ منذ عام ١٩٢٨، وأضاف السفير أنهم بالفعل يعملون على التنسيق مع رجال الأعمال في الإسكندرية، وتمت مقابلة مجموعة منهم من خلال جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن فنلندا تمتاز بكثرة الغابات بها؛ لذلك فهي من أهم مصدري الأخشاب في أوروبا.

وخلال اللقاء، أوضح السفير أن التغيرات المناخية هي موضوع الساعة، وأن مصر من أكثر الدول اهتمامًا بهذا الأمر، حيث قامت باستضافة قمة المناخ (cop27).

الإسكندرية من المحافظات المتأثرة بالتغيرات المناخية

وفي هذا الصدد؛ أضاف المحافظ أن الإسكندرية كان لها نصيب كبير من ضمن النقاشات والفعاليات بقمة المناخ (cop27)، نظرًا لما تشهده من تغيرات مناخية تؤثر على درجة الحرارة وارتفاع منسوب البحر بها، وعلى الرغم من قلة الانبعاثات الكربونية الصادرة من مصر بوجه عام؛ إلا أن الإسكندرية من المدن التي تؤثر عليها التغيرات المناخية بشكل كبير.

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فلندا

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد يضم سفير فلندا

محافظ الإسكندرية وسفير فلندا

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فلندا