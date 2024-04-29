الإثنين 29 أبريل 2024
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محافظات

وزير الشباب والرياضة يشهد صالون رؤى الشباب بمكتبة الإسكندرية (صور)

صالون رؤى الشباب
صالون رؤى الشباب بمكتبة الإسكندرية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صالون "رؤي الشباب"، والذي يقام  بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة 2000 شاب وفتاة، والذي جاء في نسخته الرابعة، بحضور  الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد مرسي الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية.

كما حضر الصالون الدكتور يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة الدينية، والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ ومؤسس صالون رؤى الشباب، والدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني، ونجوي صلاح وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الشبابية، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير، والفنان طارق الأبياري ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة والشخصيات العامة.

وشارك وزير الشباب والرياضة فى الندوة الحوارية الأولي والتي أقيمت تحت عنوان "دور الشباب في بناء وتنمية الوطن".

"صبحي": الشباب يمثلون قوة مصر الحقيقية

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تعمل في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع كافة إمكاناتها من أجل تحقيق التمكين الشامل للشباب في شتي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والتنموية بوحه عام، وذلك من خلال تنفيذ العديد من اللقاءات الشبابية خاصة الصالونات الثقافية للشباب، والذين يمثلون قوة مصر الحقيقية والمحرك الرئيسي للتطور وتقدم الأوطان وملتقيات التدريب والتوظيف وتبني المبادرات الشبابية وإتاحة البنية الأساسية الشبابية والرياضية، فضلًا عن المبادرات القومية الخاصة بصقل وعي النشء والشباب وتعميق إدراكهم بكافة الحقوق والواجبات تجاه أنفسهم ووطنهم.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن هذا الصالون بمثابة منصة حوارية هامة للشباب للمساهمة في تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدي الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما نواجهه من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.

"الأزهري": القيم الدينية والأخلاقية الأساس لبناء شخصية الشباب

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، على أن القيم الدينية والأخلاقية هي الأساس لبناء شخصية الشباب، وأنها ضرورية لجعلهم مواطنين صالحين يساهمون في بناء الوطن، مشيرًا إلى أن الإسلام حث على العلم والمعرفة، ودعا إلى احترام الوالدين والمعلمين، وأمر بالبر بالوالدين وصلة الرحم، ونهى عن الفواحش والمنكرات.

كما أكد على أهمية دور الأسرة والمجتمع في تنمية القيم الدينية والأخلاقية لدى الشباب، موضحًا أهمية غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الأطفال منذ الصغر، وكذلك توفير القدوة الحسنة والتي سيتطلع اليها الشباب ليكونوا مثلها في المستقبل والتطور من أجل بناء مستقبل افضل لهم ولوطنهم.

"قنصوة": الجامعات المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مشاريع الشباب

فيما شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، في كلمته بالتأكيد على دور الجامعات في تنمية مهارات الشباب وصقل قدراتهم، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مشاريع الشباب وريادة الأعمال.

صالون رؤى الشباب بمكتبة الإسكندرية
صالون رؤى الشباب بمكتبة الإسكندرية
صالون رؤى الشباب بمكتبة الإسكندرية
صالون رؤى الشباب بمكتبة الإسكندرية
صالون رؤى الشباب بمكتبة الإسكندرية
صالون رؤى الشباب بمكتبة الإسكندرية
وزير الشباب والرياضة رؤي الشباب مكتبة الاسكندرية الدكتور أسامة الأزهري وزارة الشباب والرياضة

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