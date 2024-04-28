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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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13 مايو.. ندوة حول البحث العلمى والتحول الرقمى بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي، ندوة مجانية عن البحث العلمي والتحول الرقمي "Scientific Research and Digital Transformation: Challenges and Opportunities" Seminar، وذلك يوم الإثنين الموافق 13 مايو في تمام الثانية عشرة ظهرًا بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، المسرح الصغير.

تناقش الندوة التغيرات التي يشهدها البحث العلمي في ظل ثورة التحول الرقمي والتكنولوجيات المصاحبة التي يشهدها العالم، من خلال تسليط الضوء على أهمية تطوير بيئة بحثية داعمة تؤهل الباحثين لمواكبة التحول الرقمي السريع، كذلك ستستعرض الندوة الفرص والتحديات التي يواجهها الباحثون في هذا السياق، وكيف يمكن معالجة عدم المساواة بين المؤسسات والدول في امتلاك واستخدام البرامج والأدوات التكنولوجية الحديثة، خاصة تلك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتأثير ذلك على مخرجات ودقة البحث العلمي.

كما ستتم مناقشة المبادئ الأخلاقية التي يجب أن تحكم استخدام برمجيات التحول التكنولوجي ومشتقاتها في البحث العلمي، بالإضافة إلى التعرف على المهارات التي يحتاجها الباحثون لمواكبة تلك التطورات التكنولوجية وهذا التغير السريع من حولنا.

مكتبة الاسكندرية مركز الدراسات والبرامج ندوة مجانية البحث الأكاديمي التحول الرقمي

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