انطلاق سينما المكفوفين بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

في تجربة رائدة، والأولى من نوعها، شهد مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، خلال فعاليات اليوم، انطلاق “سينما المكفوفين”، والذي يعد أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن الإجتماعي، وتأتي ضمن المهرجان في التواصل مع المجتمع المدني من خلال اتاحة الفرصة فى تقديم المزيد من الفرص لذوي الهمم.

وضمت فعالية "سينما المكفوفين" عرض 4 أفلام، بحضور عدد كبير من المكفوفين، وإدارة المهرجان، والدكتور محمد العدل، والمخرج محمد عبد العزيز.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج على توجيه التحية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على تقديم برنامج سينما المكفوفين الذي يعد سابقة تقام لأول مرة ضمن فعاليات المهرجان.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي عبر مكالمة خاصة من قاعة السينما انها لا تتأخر في توفير كل الأدوات التي من شأنها مساعدة الأبناء من ضعاف البصر، بجانب الدعم المادي والمساهمة في توفير فرص العمل، ووعدت بمزيد من الجهد في هذا الصدد.

كما ثمنت الوزيرة جهود المهرجان في تقديم فرص حقيقية لذوي الهمم للمشاركة الفعالة في تذوق الفنون، ومشاركة فاقدي البصر في التعبير عن أنفسهم عن طريق الفن.

وقالت هناء العايدي، من المغرب، المسؤول عن وصف الأفلام المعروضة المكفوفين، إن التقنية التي يتم استخدامها هي تقنية الوصف السمعي للمكفوفين وضعاف البصر، ويتم اختيار الافلام المناسبة لهذه التقنية والتي تكون لا يوجد بها كلام كثير، ليكون لدينا مساحة لوصف المشاهد.

وأوضحت أنه كان يتم عرض الفيلم منذ فترات عبر السماعة، لكننا أردنا أن يكون العرض للجميع بشكل أفضل وأوسع، مشيرة إلى أنه تم عرض 4 أفلام اليوم وهي: "تربية ستات"، "تمنتاشر لخمسة وعشرين"، "هذا اليوم"، و"نور عيني".

وأوضح محمد جلال، منسق عام المهرجان ومؤسس برنامج "سينما المكفوفين"، أن البرنامج يعد خطوة أولى ضمن عدد من الفعاليات والورش الفنية الموجهة لذوي الهمم بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج أخوتنا من ذوي الهمم في جميع المجالات ولاسيما الفنية.

وأضاف أنه سيتم بذل قصارى جهدهم لإنجاح الفكرة، وأن مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير هو الأول في تنفيذ هذا البرنامج في مصر، مشيرًا إلى أن الفكرة بدأت دراستها منذ عامين، لإضافة فعاليات جديدة للمهرجان، وتم تطبيقها هذا العام، كما أعلن أنه ابتداءً من العام القادم ستُقام مسابقة متخصصة في قضايا المكفوفين.

وعلق المنتج محمد العدل، رئيس شرف المهرجان، على هذا البرنامج قائلاً: "لقاء الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كان مثمرًا وفعّالًا، فهي تثبت أن لديها رؤية واضحة وتتمتع بخلفية ثقافية وفنية كبيرة، وتدرك أهمية تلك الفعاليات التي تخدم المجتمع. وأنا سعيد للغاية بهذه الفرصة التي تُتاح لأبناء محافظة الإسكندرية من خلال المهرجان".

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا. هذا المهرجان هو احتفالية سينمائية تُقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف إلى نشر ثقافة الفيلم القصير وتبادل الثقافات العربية والدولية، برعاية وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية، نيوسينرش، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

انطلاق سينما المكفوفين بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

انطلاق سينما المكفوفين بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

انطلاق سينما المكفوفين بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير