السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مشغولات يدوية ومنتجات غذائية.. افتتاح معرض الأسر المنتجة بحدائق الشلالات في الإسكندرية

جانب من معرض الأسر
جانب من معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض الأسر المنتجة لعرض وبيع منتجات المشغولات اليدوية والتراثية والمنتجات الغذائية المقام بحديقة الشلالات القبلية، والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وإدارة الحفاظ على التراث، والإدارة العامة للحدائق المركزية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسكندرية، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحي وسط، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، وجامعة فاروس، ومديرية الشئون الصحية، وفرع ثقافة الإسكندرية، ومنطقة آثار الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المعرض يهدف إلى إحياء المنتجات التراثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للسيدات المعيلات، حيث يتم توافر أماكن لهم بالمجان لعرض منتجاتهم أمام الجمهور.

دعم الأسر المنتجة

وأشار الشريف، إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على تشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة وذلك من خلال توفير أماكن لعرض منتجاتهم على أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمجان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل أقصى جهد لدعم وتشجيع الصناعات اليدوية لتحقيق التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات.  

ومن الجدير بالذكر؛ أن المعرض يقام لمدة يومين في الفترة من 27-28 من الشهر الجاري، بمشاركة 50 عارض من السيدات المعيلات، لعرض العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية ما بين "مشغولات يدوية وتراثية كروشية تريكو- منتجات جلود- إكسسوارات- ملابس- منتجات غذائية".

وعقب الافتتاح؛ تفقد الشريف المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" والتي تشمل: "الكشف المبكر عن الأورام السرطانية - الاعتلال الكلوي - وسائل تنظيم الأسرة - والأمراض المزمنة"، وذلك بتواجد سيارة متنقلة.

جانب من معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية
جانب من معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية
جانب من معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية
جانب من معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية
جانب من معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية
جانب من معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية
جانب من معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية
جانب من معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية
جانب من معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية
جانب من معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية
جانب من معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية
جانب من معرض الأسر المنتجة بالإسكندرية
معرض الأسر المنتجة المشغولات اليدوية المنتجات التراثية المشروعات البسيطة محافظ الإسكندرية

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