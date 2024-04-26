قافلتان دعويتان بمساجد وسط وبرج العرب بالإسكندرية

أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قافلتين دعويتين إحداهما إلى إدارة وسط، والأخرى إلى إدارة برج العرب، في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي والفكر الوسطي المستنير وتنشيط العمل الدعوي والاهتمام بالمقارئ القرآنية.

وشهد الشيخ سلامة عبدالرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين أئمة الأوقاف ووعاظ الأزهر الشريف، بحضور كل من الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة، والشيخ محمد أبوزيد مدير إدارة وسط.

وأناب وكيل الوزارة الشيخ هاشم الفقي عنه في حضور فعاليات القافلة الداخلية ببرج العرب بحضور الشيخ حسن عبدالله مدير الإدارة.

وبدأت فعاليات القافلتين بمقرأة الأئمة ثم مجلس للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق الأئمة والوعاظ لأداء خطبة الجمعة.

جانب من القافلة الدعوية بمساجد الإسكندرية

جانب من القافلة الدعوية بمساجد الإسكندرية

جانب من القافلة الدعوية بمساجد الإسكندرية

جانب من القافلة الدعوية بمساجد الإسكندرية