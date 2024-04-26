"البلطى بـ60 والبورى بـ100".. انخفاض كبير بأسعار السمك فى الإسكندرية.. والتجار: "السوق عرض وطلب"

شهدت محافظة الإسكندرية، تراجعًا كبيرًا في أسعار الأسماك، بعد حملة مقاطعة الأسماك التي أطلقها المواطنون في عدد من محافظات الجمهورية، تحت شعار "خليه يعفن".

وقال مصطفى زريق، أحد أصحاب محلات الأسماك بالإسكندرية، إن المقاطعة أحد الأسباب الرئيسية في خفض سعر الأسماك، التي أثرت على الأسواق واستهلاك المواطنين وذلك على مدار 4 أيام، مشيرًا إلى أن ذلك بجانب ضعف الإقبال بعد عيد الفطر، وبالتزامن مع صيام الإخوة الأقباط.

وأضاف "زريق" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأسماك سلعة ترتفع أو تنخفض أسعارها بحسب العرض والطلب، خلال فصل الصيف وإقبال المصطافين على شراء الأسماك ترتفع الأسعار، موضحًا أن المقاطعة تسببت في ركود بالأسواق ما أدى لانخفاض الأسعار.

البلطي بـ60 والبوري بـ100

ولفت إلى أن أسعار السمك البلطي قبل المقاطعة كانت بداية من 80 و90 حتى 100 جنيه، والبوري بداية من 140 حتى 180 جنيهًا، الآن انخفضت الأسعار في السمك البلطي ليصل إلى 60 جنيهًا، والسمك البوري ليبدأ من 100 حتى 160 جنيهًا، فضلًا عن سعر بلح البحر البلدي 20 جنيهًا وتتفاوت أسعاره بحسب الموسم والكميات المتوفرة منه.



وتابع أن موسم شم النسيم يزداد شراء التجار لسمك البوري لتمليحه ليكون "الفسيخ"، لذا يكون هناك طلب على السمك البوري، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره خلال الفترة الماضية بشكل كبير، حيث وصل سعره إلى 250 جنيهًا.

نجاح المقاطعة في الإسكندرية

وأشار إلى أن المقاطعة نجحت في خفض أسعار الأسماك، وإقبال المواطنين على الشراء حيث إن استقرار الأسعار لتكون في متناول الجميع يزيد من القوة الشرائية للمواطنين ما سيعود بالنفع على التجار.

وأوضح أحمد أمين، شيف بأحد محلات الأسماك، أن الإقبال على الأسماك في الصيف يختلف عن الشتاء وذلك بحسب الطلب، حيث يزداد الطلب من المطاعم على الأسماك في الموسم ما يزيد من السعر، مشيرًا إلى أنه عقب المقاطعة كان هناك عزوف عن الشراء ولكن مع بدء انخفاض الأسعار بدأ الإقبال يعود مرة أخرى.

علامات الأسماك الطازجة

وأشار إلى أنه يجب على المواطن التأكد من الأسماك الجيدة عند الشراء وتجنب شراء الأسماك غير الطازجة، حيث إن السمكة الطازجة لها علامات من بينها أن تكون عين السمكة لامعة، بجانب أن تكون الخياشيم باللون الوردي، وأن تكون سمكة متماسكة صلبة وليست لينة، وذلك ينطبق على كافة أنواع الأسماك.

ولفت إلى أن السمك البوري وهو الذي يتم الإقبال عليه بغرض التمليح قبل شم النسيم يجب أن يكون نوع السمك جيدًا، ويفضل أن يكون حجم السمكة كبيرًا، لأنه يفقد جزءًا من وزنه في التمليح، واتباع الخطوات السليمة في تمليح البوري لتجنب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن الطرق الخاطئة.

وواصلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالإسكندرية، حملة مقاطعة الأسماك، حتى تنخفض الأسعار بشكل كبير، في جميع أنواع الأسماك لردع التجار المغالين في الأسعار.

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