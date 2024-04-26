الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"آداب الإسكندرية" تنظم مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة

جانب من مهرجان قسم
جانب من مهرجان قسم المسرح بكلية الآداب

نظمت كلية الآداب جامعة الإسكندرية، مهرجان قسم المسرح للأقسام والمعاهد المتخصصة على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الاسكندرية.

وأشارت الدكتورة منال فودة رئيس قسم المسرح بالكلية، إلى أن الهدف من هذا المهرجان هو توحيد صفوف جميع المؤسسات التعليمية المختصة بتدريس الفنون في بوتقة واحدة لتعزيز قدرات الطلاب الإبداعية وخدمة اهداف الخطة الاستراتيجية الوطنيه ورؤية مصر 2030 الخاصة بالاستثمار في البشر.

تضمن الافتتاح عرض مسرحي بعنوان "دراما الشحاتين" من تأليف بدر محارب واخراج الدكتور جمال ياقوت، وتمثيل طلاب قسم المسرح جامعة الإسكندرية، كما تم تنظيم ورش تدريبية بقصر ثقافة الشاطبى، وعروض مسرحية بالمسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية.

كما شهد المهرجان تكريم عدد من رموز الفن بالإسكندرية، وعرض عدد من الأفلام القصيرة لأهم الاعمال الدرامية التي تميز بها طلاب وخريجو قسم المسرح والمعهد العالي للفنون المسرحية هذا العام، وأفلام قصيرة عن أهم أعمال المكرمين بالمهرجان.

شارك فى الافتتاح عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعميد معهد السينما بالإسكندرية، وعميد معهد الفنون المسرحية بالاسكندرية، ولفيف من الفنانين المتخصصين في الحقل المسرحي والسينمائى.

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كلية الأداب جامعة الإسكندرية مهرجان قسم المسرح طلاب قسم المسرح المكرمين بالمهرجان

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