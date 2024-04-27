السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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توريد 3697 طن قمح محلي لصوامع الغلال بالإسكندرية

جانب من توريد القمح
جانب من توريد القمح بالإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن كميات توريد القمح المحلي بلغت  حتى الآن فيما يزيد عن 3697 طن لصوامع الغلال.

وأوضح المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد الأقماح المحلية، تتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية  من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام الأقماح فى الصوامع والبناكر، والتى تتدفق من خلال الموردين والتجار والمزارعين.

وكان قد أصدر وكيل وزارة  التموين بالإسكندرية تعليماته بتذليل أى عقبات أمام عمليات التوريد وتسهيل إجراءات استلام الموردين لمستحقاتهم المالية طبقا للقرارات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

كما تابع استلام القمح المحلى ودخول الشاحنات ووزنها وكذلك عملية سحب العينات وتقريطها لمعرفة درجة التقاوى، وكذلك اخذ عينات لمعرفة درجة الرطوبة بالجهاز المخصص لذلك ثم تفريغ الشحنات على النقرة لسحبها للتخزين داخل الخلايا التخزينية المجهزة لذلك.

وأوضح أنه يقتصر تسويق القمح المحلى على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري.

كما شدد أنه يحظر نقل القمح المحلى الناتج من موسم حصاد2024 من مكان لآخر إلا بموافقة من مديرية التموين، فضلا عن  تشكيل لجان إستلام القمح من عضو من مديرية التموين وعضو من مديرية الزراعة وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد) ولكل منهم دور مخصص للقيام به وتحمل مسئوليته.

زراعة 21ألف فدان قمح بالإسكندرية 

الجدير بالذكر أن المساحة المنزرعة لمحصول القمح هذا العام 21ألف و259فدان بالظهير الريفي بالمحافظة بمناطق العامرية وبرج العرب، وبعض الاماكن بخورشيد والمعمورة، والأصناف المنزرعة هذا العام هي:سدس 14 جيزه 171، مصر3، سخا 95، وهي صناف مقاومة للأمراض وعالية الانتاجية ومقاومة للأصداء.

مديرية التموين صوامع الغلال توريد الأقماح المحلية استلام القمح محافظة الاسكندرية

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