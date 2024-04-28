البحث عن جثمان صياد غرق في بحر الدخيلة بالإسكندرية

تواصل قوات الإنقاذ النهري، وغواصين الخير المتطوعين بمحافظة الإسكندرية، البحث عن جثمان صياد غرق في بحر الدخيلة منذ أمس، حيث تم الدفع بعدد من الغواصين لتكثيف عمليات البحث.



وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إن حالة الغرق لصياد يدعى "م. ا"، غرق ظهر أمس السبت، بجوار مركبة فى بحر الدخيلة غرب الإسكندرية، مشيرًا إلى أنه طلب من الغواصين سرعة الوصول إلى مكان الغرق للبحث عن الجثمان في الحال.

عمليات البحث مستمرة عن الجثمان بتواجد قوات الإنقاذ النهري و 10 من غواصي الخير

وأضاف لـ" الدستور" أن عمليات البحث مستمرة عن الجثمان منذ الصباح الباكر بتواجد قوات الإنقاذ النهري، وأكثر من 10 غواصين من غواصين الخير، موضحًا أن البحث جاري من خلال الغطس " سكوبا" بالتنكات لصعوبة الرؤية.

وأشار إلى أن البحر ليس عال بشكل كبير، ولكن الرؤية معتمة وغير واضحة بمياه المنطقة، مشيرًا إلى أن سبب الغرق كما يتردد أن الغريق صاحب مركب، وكان يقوم بتوصيل مجموعة من الصيادين للسان الدخيلة، وتعرضت مركبه في العودة لمشكلة على إثرها سقط في المياه وغرق بجوار مركبه.

حالة الغرق الثانية خلال شهر إبريل



وتعد حالة الغرق هي الثانية خلال شهر إبريل حيث، شهدت الإسكندرية، خلال شهر إبريل الجاري بالتزامن مع إجازة عيد الفطر، غرق شاب يدعى "أ.ن. م. ا"، 23 سنة، وغرق سنه فى إحدى قرى الساحل الشمالي بالكيلو 65 الساحل الشمالي.

وتم انتشال الشاب عقب ظهوره على سطح الماء، بعد مكان الغرق بحوالى 5 كيلو، بعدي عمليات بحث مكثفة استمرت لمدة 5 أيام حتى ظهور الجثمان، وتم الاستعانة بعدد كبير من الغواصين المتطوعين من الفريق، حيث تم الغوص "فرى دايف" بدون اجهزة ( تانكات ) وايضا غطس سكوبا بالأجهزة، حيث بلغ عدد الغواصين المشاركين في البحث تجاوز الـ 30 غواصا.