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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الاثنين 13-5-2024 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية، وذلك وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري قبل غلق التعاملات. 

ونتيجة لما سبق ذكره يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة إخبارية على مدار اليوم للإطلاع على سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مايو 2024 خلال التعاملات المسائية

وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، شهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث سجل نحو 47.22 جنيه للشراء، 47.32 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024، في البنك الاهلي المصري مقابل الجنيه المصري، 47.20 جنيه للشراء، و47.30  جنيهًا للبيع خلال التعاملات المسائية.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مايو 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري، ليبلغ 47.24 جنيه للشراء مقابل 47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاثنين 13-5-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار في مصر تحديث يومي

وفي البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 13 مايو 2024 ليسجل 47.18 جنيه للشراء 47.28 جنيها للبيع خلال التعاملات المسائية .

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري عبر لوحة التعاملات المالية، فإن سعر العملات اليوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024 سجل استقرارًا خلال التعاملات المسائية حيث بلغت نحو: 

سجل سعر الدولار نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 50.85 جنيه للشراء، و50.98 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.59 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.13 جنيه للشراء، و59.27 جنيه للبيع.

 

 

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سعر الدولار اليوم الاثنين 13-5-2024 والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك

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