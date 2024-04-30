الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"غرفة الإسكندرية" تستكمل الاجتماعات المشتركة للجمارك المصرية والليبية

اجتماعات مشتركة للجمارك
اجتماعات مشتركة للجمارك المصرية الليبية

 

استكملت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل،  سلسلة الاجتماعات المشتركة للجمارك المصرية والليبية الخاصة بمنفذى السلوم وإمساعد البريين.

شارك وفد ليبي مكون من الدكتور صالح خطاب الساعدي قنصل عام ليبيا، اللواء سالم الباح مدير مديرية جمارك طبرق، والعميد مرعي إبراهيم عبدالغني رئيس مركز امساعد البري، منعم ناجي السعيدي رئيس الغرفة التجارية ببنغازي المكلف، ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية.

ومن الجانب المصري عضوي مجلس الإدارة المهندس أحمد الكاتب وأشرف أبو إسماعيل، الدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية، خالد الشربيسي مدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم، والدكتور أحمد عيد مدير إدارة الإفراج المؤقت بالإدارة العامة لجمرك السلوم، ومحمد لبيب مدير إدارة بالمكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، وعاصم صومع رئيس قسم المكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، وسيموني حنيدي باحث بالمكتب الفني لجمارك المنطقة الغربية، ومحمد العرجاوي نائب ثان شعبة المستخلصين بالغرفة، وهاني بركات مدير لوجستيات شركة جهينة.

واستهدف اللقاء استكمال مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري وامساعد البري.

في بداية اللقاء رحب أشرف أبو إسماعيل عضو مجلس إدارة غرفة الإسكندرية بالحضور، مؤكدًا أن لقاء اليوم يعد هو الثاني من لقاءات التعاون المشترك بين منفذي السلوم مساعد البري، لبحث سبل التعاون، ومناقشة المعوقات بين الجانبين والوصول لحلول مرضية للطرفين.

من جانبه، أكد الدكتور خطاب الساعدي قنصل عام ليبيا أن الهدف من اللقاء الوصول لاتفاقيات مشتركة بين الجانبين المصري والليبي خاصة بين منفذ السلوم البري ومنفذ امساعد البري.


في نفس السياق، أكدت الدكتورة حنان شوقي محمد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، أهمية اللقاء الثاني لاستكمال بحث آليات التعاون مع أشقائنا الليبيين فيما يخص البضائع والشحنات التي تمر ما بين مصر وليبيا.

وأشارت إلى ضرورة الاتفاق والتعاون لتسهيل مرور الشحنات المختلفة والسيارات مع اتخاذ التدابير اللازمة وفق القانون، موضحة أن جمارك المنطقة الغربية  تعمل على تيسيير وتبسيط المعوقات قدر المستطاع، والاستجابة لأي حلول تؤدي إلى تعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.


في السياق ذاته، عرض محمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة التوصيات التي أصدرت خلال الاجتماع السابق والتي شملت مخاطبة الجهات المعنية واللازمة فيما يتعلم بالتبادل التجاري بين الجانبين، ووضع ضوابط لتنظيم عملية التصدير من مصر إلى ليبيا بما لا يعرقل عملية التبادل التجاري.

كما تم خلال اللقاء بحث آليات استخراج شهادة المنشأ، وضوابط استخراجها سواء من الجانب المصري أو الجانب الليبي، إضافة إلى آليات فتح الاعتمادات المستندية.

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