الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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توريد 9395 طن قمح محلي للصوامع في الإسكندرية

توريد القمح
توريد القمح

ارتفعت كميات توريد القمح المحلي لصوامع الغلال بـمحافظة الإسكندرية،  وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن كميات توريد القمح بلغت  حتى الآن فيما يزيد عن 9395 طن قمح محلي.

غرفة عمليات المديرية تتابع لحظة بلحظة عمليات توريد القمح

والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة عمليات المديرية المنوطة بتوريد القمح المحلي، تتابع لحظة بلحظة عمليات توريد القمح المحلي  من خلال متابعة أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام القمح فى الصوامع والبناكر، والتى تتدفق من خلال الموردين والتجار والمزارعين.

وكان قد أصدر وكيل وزارة  التموين بالإسكندرية تعليماته بتذليل أى عقبات أمام عمليات التوريد وتسهيل إجراءات استلام الموردين لمستحقاتهم المالية طبقا للقرارات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن.

كما تابع استلام القمح المحلى ودخول الشاحنات ووزنها وكذلك عملية سحب العينات وتقريطها لمعرفة درجة التقاوى، وكذلك اخذ عينات لمعرفة درجة الرطوبة بالجهاز المخصص لذلك ثم تفريغ الشحنات على النقرة لسحبها للتخزين داخل الخلايا التخزينية المجهزة لذلك.

الجهات المختصة بتسويق القمح

وأوضح انه يقتصر تسويق القمح المحلى على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

 وشدد أنه يحظر نقل القمح المحلى الناتج من موسم حصاد 2024 من مكان لآخر إلا بموافقة من مديرية التموين، فضلا عن  تشكيل لجان استلام القمح من عضو من مديرية التموين وعضو من مديرية الزراعة وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الجهة المسوقة وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد) ولكل منهم دور مخصص للقيام به وتحمل مسئوليته.

توريد القمح محافظة الاسكندرية الأقماح المحلية الصوامع والبناكر المساحة المنزرعة

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