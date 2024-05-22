كاردوزو يعلن قائمة الترجى لمواجهة الأهلى فى إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا

أعلن ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن قائمة الفريق التي غادرت منذ قليل من تونس إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفًا على الأهلي في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة في إياب نهائي دوري الأبطال.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف ليتأجل الحسم إلى مواجهة القاهرة.

وتواجد في قائمة الترجي التي ضمت 23 لاعبًا بينهم محمد أمين بن حميد الظهير الأيسر للفريق الذي كانت هناك شكوك حول لحاقه بالمواجهة.

وضمت قائمة الترجي كلا من:

حراسة المرمى: أمان الله مميش - معز بن شريفية - صدقي الدبشي.

الدفاع: محمد بن علي - رائد بوشنيبة - محمد أمين بن حميدة - ياسين مرياح - هاني عمامو - أمين توجاي.

الوسط: روجيه أهولو - أوجبيلو - غيلان الشعلالي - حسام تقا - زكريا العايب - غيث الوهابي - وائل الدربالي.

الهجوم: يان ساس - حسام غشة - أسامة بوقرة - أندريه بوكيا - رودريجو رودريجيز - محمد أمين بن حمودة - كيبا سوي.

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