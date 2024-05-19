عاد الأهلى بنتيجة جيدة من تونس، بعدما فرض التعادل السلبي مع الترجى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويكفي الأحمر الفوز بأي نتيجة للتتويج بالبطولة الإفريقية، للمرة الـ 12 في تاريخه والرابعة في آخر 5 مواسم.

ووصل الأهلي إلى 21 مباراة دون خسارة، في منافسات دوري الأبطال، ليتفوق على الترجي التونسي الذي كان يمتلك 20 مباراة دون هزيمة في البطولة.

أفضل سيناريو يقود «كولر» للخروج منتصرًا في «موقعة القاهرة»

السيناريو الأول

سيتمثل السيناريو الأول لكولر في إنهاء الأهلي الشوط الأول متقدم بهدفين، مما سيضع ضغطًا كبيرًا على لاعبي الترجي في الشوط الثاني.

تقدم الأهلي سيسهل مهمة الفريق ويجعل الفريق التونسي مضغوطًا ويفتح خطوطه للعودة وهي ما يجعل الأهلي ينهي المهمة بهدف ثالث.

السيناريو الثاني

يتمثل في شفاء علي معلول من إصابته في لقاء الذهاب وجاهزية للقاء الإياب، حيث يمثل الدولي التونسي قوة كبيرة في تشكيل الأحمر.

وتأثر الأهلي كثيرًا بخروج معلول مبكرًا في لقاء الذهاب والذي حل مكانه كريم فؤاد، حيث لم يستفد الأهلي هجوميًا من هذه الجبهة.

وجود معلول سيمثل قوة كبيرة في لقاء الإياب لما يملكه اللاعب من حلول كثيرة في اللقاء، تجعله يخرج منتصرًا من المباراة.

السيناريو الثالث

وقد يريح الترجي الأهلي إذا دخل اللقاء بتشكيل هجومي وليس دفاعيا وقدم منذ الدقيقة مباراة تنافسية مع الأحمر مما يريح كولر في تيسير اللقاء بالشكل المطلوب.

وإذا لم يتراجع الترجي للدفاع سيعطي أريحية للاعبي الأهلي للعب مباراة كرة قدم جيدة وليس على عكس التكتلات.