البيت الأبيض: تراجع إسرائيل عن موقفها من أسوشيتد برس جاء بعد طلب أمريكى

قال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة معدات البث إلى وكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء جاء بعد أن أعرب البيت الأبيض عن مخاوفه للحكومة التي يقودها نتنياهو.

وأضاف أنه "بمجرد أن علمنا بالتقارير، تواصل البيت الأبيض ووزارة الخارجية على الفور مع الحكومة الإسرائيلية على مستويات عالية للتعبير عن قلقنا البالغ ومطالبتها بالتراجع عن هذا الإجراء، الذي التزموا به علنًا".

الصحافة الحرة ركيزة أساسية للديمقراطية

وأشادت وكالة أسوشيتد برس بقرار وزارة الاتصالات الإسرائيلية إعادة معداتها، لكنها قالت إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء القانون الذي كان في قلب الحدث.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم البنتاجون، اللواء بات رايدر، إنه حتى يوم الثلاثاء، تم تسليم أكثر من 569 طنًا متريًا من المساعدات الإنسانية عبر الرصيف المؤقت للجيش الأمريكي قبالة ساحل غزة.

وقال رايدر: "لقد تبرعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الشركاء الآخرين بهذه المساعدة الإنسانية"، مضيفاً أن المزيد من المساعدات في الطريق.

وأوضح رايدر في وقت لاحق أن المساعدات تم تسليمها حتى الآن إلى الشاطئ لنقلها إلى غزة. ولا يزال يتعين توزيعها من قبل الشركاء في المجال الإنساني.

وقال أيضًا إن الولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة ناقشوا "طرق بديلة" لضمان النقل الآمن للمساعدات القادمة من الرصيف.

وتأتي تعليقات رايدر بعد أيام فقط من اعتراض سكان غزة لشاحنات المساعدات من الرصيف العائم، حيث أعرب بعض الرجال عن شكوكهم لشبكة CNN حول ما إذا كانت المساعدات تذهب بالفعل إلى الشعب الفلسطيني.