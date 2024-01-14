للمرة الأولى في مصر.. النصر للسيارات تخطط لإنتاج 3 أنواع من السيارات الملاكي

قال منصور عبد الغني المتحدث الاعلامي لوزارة قطاع الأعمال العام، إن المفاوضات بين وزارة قطاع الأعمال العام والشركات العالمية بشأن انتاج السيارة الكهربائية تسير بصورة جيدة للغاية.

وأضاف، أن المفاوضات حاليا تتمثل في انتاج السيارة الكهربائية بنسبة مكون محلي حوالي 60% حيث يشارك القطاع الخاص المصري والشريك الأجنبي وشركة النصر للسيارات، موضحا أن النصر للسيارات نجحت في تصنيع الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي من أجل أن تعمل في العاصمة الادارية الجديدة، وذلك عقب توريدها.

وأشار الى أن الشركة ستنتج أيضا الأتوبيسات السياحية الي شركة مصر للسياحة احدي الشركات الشقيقة، لتجديد الأسطول السياحي بها مشيرًا إلى أن هناك تقدما ملحوظا للغاية لشركة النصر للسيارات في مجال إنتاج الأتوبيسات.

وأوضح المتحدث الاعلامي لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة تستهدف انتاج الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء في إطار مواكبة التقدم الموجود حاليا.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف انتاج 3 أنواع من السيارات الأولي تعمل بالكهرباء والثانية هجين بين الكهرباء والبنزين والثالثة تعمل بالبنزين، موضحًا أن الهدف في النهاية الوصول الي انتاج السيارة الكهربائية في اطار التواكب مع الاقتصاد الأخضر والحفاظ علي البيئة.

وأكد، أن الهدف من انتاج السيارات هو عودة شركة النصر للسيارات لمكانتها عبر التعاون مع القطاع الخاص المصري والعالمي في اطار تعميق التنصيع المحلي وسد فجوة الاستيراد والعمل علي تنمية الصناعة المحلية في مصر مؤكد أن هناك دعم سياسي كبير تحصل عليه قطاع الأعمال من القيادة السياسية من أجل أن تلعب الشركات دورها الوطني نحو جذب الاستثمارات وتنمية الصناعة المحلية وجلب العملة الصعبة.

من الجدير بالذكر أن شركة النصر للسيارات كانت احدي الشركات الرائدة في مجال انتاج السيارات خلال فترة الستينات حتي تعرض للخسائر والاهمال مؤخرا وتم اتخاذ قرار بتصفية نشاط سيارات الركوب عام 2009 حتي قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اهتم بعودة الشركة للانتاج مرة أخري من أجل تحقيق حلم انتاج السيارة الكهربائية.