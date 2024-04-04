الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هل تصرف قبل العيد؟.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يكثف قطاع كبير من الموظفين في القطاع العام والدولة البحث عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وتصدرت محرك البحث "جوجل" مقدمة البحث في شهر أبريل، حيث يتساءل الكثير من الناس عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وما إذا كان هناك تبكير في صرفها مع حلول عيد الفطر المبارك.

مرتبات شهر أبريل 2024 

تلقت المصالح والجهات الحكومية التابعة بالجهاز الإداري للدولة منشورًا يؤكد على مواعيد صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالدولة قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك في عام 2024، وأوضح المنشور أيضًا موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.

موعد صرف مرتبات أبريل 

 وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، أعلنت الوزارة عن صرف أي متأخرات لمستحقات العاملين قبل عيد الفطر المبارك بداية من أيام الخميس والأحد والإثنين 4 و7 و8 أبريل 2024.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 

من المقرر أن تتم صرف مرتبات العاملين عن شهر أبريل وما في حكمها، بدءًا من أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024، وسيتم استكمال صرف المرتبات لباقي الجهات بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة. وحتى الآن، لم تعلن وزارة المالية عن أي خبر يفيد بتبكير صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر المبارك.

مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر أبريل 2024

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024

أما عن أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024، فيمكن الحصول عليها عبر الأماكن التالية:

1- منافذ شركات فوري.

2- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

3- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

4- منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

قيمة مرتبات مايو وأبريل بعد الزيادة 

وزارة المالية كانت قد حددت في وقت سابق مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:

  • للدرجة السادسة، تبلغ مرتبات أبريل 2024 مبلغ 6000 جنيه.
  • للدرجة الخامسة، تبلغ مرتبات أبريل 2024 مبلغ 6500 جنيه.
  • للدرجة الرابعة، تبلغ مرتبات أبريل 2024 مبلغ 7000 جنيه.
  • للدرجة الثالثة، تبلغ مرتبات مايو 2024 مبلغ 7500 جنيه.
  • للدرجة الثانية، تبلغ مرتبات مايو 2024 مبلغ 8000 جنيه.
  • للدرجة الأولى، أو ما يعادلها، مبلغ 8200 جنيه لمواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024.
  • للدرجة المدير العام، أو ما يعادلها، مبلغ 9200 جنيه لمواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024.
  • للدرجة الوظيفية الممتازة، أو ما يعادلها، تصل إلى 12 ألفًا و200 جنيه لمواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024.
  • للدرجة العالية، أو ما يعادلها، 10 آلاف و200 جنيه لمواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024.

    إقرأ أيضًا: اعرف قبضك.. موعد مرتبات شهر أبريل 2024 وحقيقة تبكير الصرف قبل العيد
مرتبات شهر أبريل مرتبات شهر أبريل 2024 موعد صرف مرتبات ابريل موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024 قيمة مرتبات مايو عيد الفطر المبارك

مواد متعلقة

اعرف قبضك.. موعد مرتبات شهر أبريل 2024 وحقيقة تبكير الصرف قبل العيد

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

اعترافات صادمة لقاتل شقيقته أثناء محاولته اغتصابها بالمطرية

تحرش وسط البلد.. كواليس جريمة سائق تاكسى مع أجنبية فى القاهرة

3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ أعمال محور طلعت حرب

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى