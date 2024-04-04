هل تصرف قبل العيد؟.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

يكثف قطاع كبير من الموظفين في القطاع العام والدولة البحث عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وتصدرت محرك البحث "جوجل" مقدمة البحث في شهر أبريل، حيث يتساءل الكثير من الناس عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 وما إذا كان هناك تبكير في صرفها مع حلول عيد الفطر المبارك.

مرتبات شهر أبريل 2024

تلقت المصالح والجهات الحكومية التابعة بالجهاز الإداري للدولة منشورًا يؤكد على مواعيد صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالدولة قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك في عام 2024، وأوضح المنشور أيضًا موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.

موعد صرف مرتبات أبريل

وفقًا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، أعلنت الوزارة عن صرف أي متأخرات لمستحقات العاملين قبل عيد الفطر المبارك بداية من أيام الخميس والأحد والإثنين 4 و7 و8 أبريل 2024.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

من المقرر أن تتم صرف مرتبات العاملين عن شهر أبريل وما في حكمها، بدءًا من أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024، وسيتم استكمال صرف المرتبات لباقي الجهات بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة. وحتى الآن، لم تعلن وزارة المالية عن أي خبر يفيد بتبكير صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر المبارك.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024

أما عن أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024، فيمكن الحصول عليها عبر الأماكن التالية:

1- منافذ شركات فوري.

2- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

3- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

4- منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.

قيمة مرتبات مايو وأبريل بعد الزيادة

وزارة المالية كانت قد حددت في وقت سابق مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي: