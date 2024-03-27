اعرف قبضك.. موعد مرتبات شهر أبريل 2024 وحقيقة تبكير الصرف قبل العيد

يتساءل كثير من الناس عن موعد مرتبات شهر أبريل 2024، هل سيكون قبل عيد الفطر المبارك، أم بعده؟ لمعرفة موعد القبض وهل تم تبكيره، أم لا، للاستعداد لشراء مستلزمات العيد.

موعد مرتبات شهر ابريل 2024

ينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024.

وينشر الدستور في هذا التقرير موعد قبض شهر ابريل 2024 والذي سيبدأ يوم الاحد 21 ابريل 2024 ويستمر لمدة 5 أيام، وفق آليات الصرف بهدف منع التكدس والتزاحم حيث خصصت الوزارة لكل جهة مواعيد للصرف وقسمت 33 وزارة وجهة حكومية علي هذه الايام.

مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل 2024

وتابعت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، خلال أيام (21 و22 و23 و24 و25) على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام ٤، ٧، ٨ من الشهر نفسه.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

جدول زيادة مرتبات شهر أبريل 2024

وأعلنت وزارة المالية عن زيادة مرتبات شهر أبريل 2024، ومن المقرر أن يتقاضى فئات الدرجة الوظيفية الممتازة 12.200 جنيه، والدرجة العليا بنحو 10.200 جنيه، كما أنه يتقاضى درجة المدير على نحو 9200 جنيه، والدرجة الأولى على نحو 8200 جنيه، إلى أن تصل للدرجة السادسة والتي يتقاضى فيها الموظف على نحو6000 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

تبدـ الهيئة القومية للتامينات وهيئة البريد المصري صرف معاشات شهر أبريل اعتبارا من يوم الاثنين 1 أبريل وتستمر لمدة 10 أيام وفق شرائح لمنع التكدس والتزاحم أثناء عمليات الصرف شملت 4 فئات الاولي اقل من الف جنيه خلال يومي 1 و2 ابريل والثانية اقل من 2000 جنيها خلال يومي 3 و4 ابريل والفئة الثالثة اقل من 3 الاف جنيه خلال يومي 5 و7 ابريل والفئة الاخيرة الاكثر من 3 الاف جنيه خلال يومي 8 و9 ابريل علي ان يتم صرف لمن تخلف عن الحضور خلال يومي 10 و11 ابريل.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2024

حددت هيئة التأمينات الاجتماعية بعضا من الخدمات الإلكترونية من أجل التيسير على كافة الموظفين، حيث تتضمن هذه الخدمات ربطا إلكترونيا يمكن الجميع من الاستعلام عن معاشات شهر أبريل 2024، ولكن باتباع الخطوات التالية: