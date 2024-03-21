موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لموظفي القطاع الحكومي

من المقرر أنه يتم صرف موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 خلال الأيام القليلة القادمة على أن تصرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين بالقطاعات الخاصة والحكومية قبل عيد الفطر، وحددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات أبريل ومايو 2024، لمدة ٥ أيام لـ صرف مرتبات أبريل ومايو 2024 وما في حكمها وما يتقاضونه، ويبدأ الصرف يوم 21 ابريل حتي 25 ابريل وتحديد 3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين شهر أبريل ومايو 2024.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024

وأكدت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين بقطاعات الدولة من خلال فرع البنوك، أو فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر.

الحد الأدنى لمرتبات شهر أبريل 2024

وفي وقت سابق اكدت حددت المالية كانت مرتبات العاملين بالدولة حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي: