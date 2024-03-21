الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لموظفي القطاع الحكومي

مرتبات
مرتبات

من المقرر أنه يتم صرف موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 خلال الأيام القليلة القادمة على أن تصرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين بالقطاعات الخاصة والحكومية قبل عيد الفطر، وحددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو 2024.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات أبريل ومايو 2024، لمدة ٥ أيام لـ صرف مرتبات أبريل ومايو 2024 وما في حكمها وما يتقاضونه، ويبدأ الصرف يوم 21 ابريل حتي 25 ابريل وتحديد 3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين شهر أبريل ومايو 2024.

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موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024

وأكدت وزارة المالية أماكن صرف مرتبات شهر أبريل 2024 للعاملين بقطاعات الدولة من خلال فرع البنوك، أو فروع البريد المصري المنتشرة بمحافظات ومدن مصر.

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الحد الأدنى لمرتبات شهر أبريل 2024

وفي وقت سابق اكدت حددت المالية كانت مرتبات العاملين بالدولة حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:

  • موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، للدرجة السادسة تبلغ 6000 جنيه.
  • موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، للدرجة الخامسة تبلغ 6500 جنيه.
  • موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، للدرجة الرابعة تبلغ 7000 جنيه.
  • موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، للدرجة الثالثة تبلغ 7500 جنيه.
  • موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، للدرجة الثانية تبلغ 8000 جنيه.
  • موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، للدرجة الأولى أو ما يعادلها يكون الراتب 8200 جنيه.
  • موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، للدرجة المدير العام أو ما يعادلها يبلغ راتبها 9200 جنيه.
  • موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها تصل إلى 12 ألفًا و200 جنيه.
  • موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، للدرجة العالية أو ما يعادلها ستكون 10 آلاف و200 جنيه.
موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 وزارة المالية صرف مرتبات الوظيفية الممتازة للدرجة الأولى مرتبات شهر أبريل الحد الأدنى لمرتبات شهر أبريل موعد صرف مرتبات شهر أبريل

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