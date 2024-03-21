يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من المعاشات عبر محرك البحث جوجل عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024، حيث من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أبريل 2024، يوم الإثنين الموافق 1 أبريل، على أن يستمر صرفها لمدة 6 أيام، ولا توجد صحة لتبكير موعد صرفها.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2024

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات 15% من قيمة المعاش الأساسي، وتمثل هذه الزيادة تحسينًا في الأوضاع المالية لمستفيدي المعاشات.

كيفية الاستعلام عن معاشات أبريل 2024

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن معاشات أبريل 2024

1. قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي

2. قم بالنقر على أيقونة صاحب معاش، ثم الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

3. قم بالاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

4. ضع الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع، ثم اضغط على «استعلام».

5. يظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم

أماكن صرف معاشات أبريل 2024

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر مارس 2024، من الجهات التالية:

- ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

- منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

- المحافظ الإلكترونية.

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هل تم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة؟

صرف أصحاب المعاشات مستحقاهم في مارس الجاري بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي تقدر بـ 15% من قيمة المعاش الأساسي، بتكلفة بلغت 74 مليار جنيه مصري، استفاد منها 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

وأصبحت قيمة المعاشات بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كالتالي:

-معاش 1300 جنيه: أصبح 1495 جنيها.

-معاش 1500 جنيه: أصبح 1725 جنيها.

-معاش 2000 جنيه: أصبح 2300 جنيها.

-معاش 2500 جنيه: أصبح 2875 جنيها.

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