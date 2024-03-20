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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة عين شمس تنظم الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


تنطلق مساء يوم الأحد القادم الموافق ٢٤ /٣ /٢٠٢٤ فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية وتنس الطاولة ( طلبة - طالبات ) والتى تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر بإتحاد طلاب جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور  محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

تقام فعاليات الدورة الرمضانية في كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة طلبة /طالبات على ملاعب المدينة الجامعية طلبة، ويشارك في فعاليات كرة القدم الخماسية ٢٥٦ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة  بنظام خروج المغلوب  .

ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طلبة)  ٣٢ طالب، ويشارك في فعاليات كأس تنس الطاولة (طالبات )  ٣٢ طالبة.

وسيتم منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية وميداليات كالآتي:

- مسابقة كرة القدم الخماسي:
(المركز الأول ٩٦٠٠ جنيه  - المركز الثاني ٨٠٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٤٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طلبة:
( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

- مسابقة تنس طاولة طالبات:
( المركز الأول ١٠٠٠ جنيه - المركز الثاني ٨٠٠ جنيه - المركز الثالث ٦٠٠ جنيه ).

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معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس يعقد الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية

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نائب وزير السياحة تشارك بندوة جامعة عين شمس حول "مكانة المرأة المصرية عبر العصور"

وفي سياق آخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تعظيم جهود الوزارة في دعم المرأة المصرية، مشيرًا إلى مساهمة الوزارة بكل ما تمتلكه من إمكانيات تعليمية وبحثية في تطبيق إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة وتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور المرأة وتمكينها، والتي شملت تنظيم عدة برامج تدريبية وورش عمل لرفع قدرات المرأة من سيدات الوزارة وزيادة فرص تمكينها، إلى جانب الجهود التى يقوم بها معهد إعداد القادة لرفع وعي طالبات الجامعات في مختلف القضايا والتحديات التى تواجه المجتمع، وكذا العمل من خلال وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، لافتًا إلى الدور الهام لهذه الوحدات في تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص، فضلًا عن تقديم خدمات لحماية المرأة والفتيات داخل الحرم الجامعي من أي صور للعنف أو التمييز.

القدم الخماسية تنس الطاولة إتحاد طلاب جامعة عين شمس الدورة الرمضانية مسابقة كرة القدم الخماسي

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