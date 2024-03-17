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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس يعقد الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

عقد معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس يوم السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٤ الاختبار الدولي لتحديد مستوى اللغة الصينية HSK،HSKK بالقاعات الإلكترونية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية أ.د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة معهد كونفوشيوس، وإشراف أ.د.ناصر عبد العال، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ومدير معهد كونفوشيوس.

وفي هذا الصدد يتقدم معهد كونفوشيوس بخالص الشكر للأستاذة الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن للترحيب بالطلاب وعقد الامتحانات بكلية الألسن.

ويعد إختبار تحديد مستوى اللغة الصينية أحد أكبر الإختبارات الشفهية والتحريرية التى تعقد على مستوى العالم في توقيت واحد.

وفي سياق آخر نشر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ورئيس تحالف جامعات القاهرة الكبرى، فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من فعاليات إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، والذي يضم جامعات القاهرة الكبرى الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية بجانب شركاء الصناعة، ويرأسه الدكتور محمد الخشت.

‏وقال الدكتور محمد الخشت، إن إطلاق تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية يهدف إلى تجسير الفجوة بين التعليم والبحث العلمي وقطاع الصناعة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة لها دور بارز وريادي في تطوير قطاعات الصناعة استطاعت من خلاله الارتقاء في أجيال الجامعات العالمية، وأنها ظلت لفترات طويلة جامعات من الجيل الثاني تركز على التعليم والبحث العلمي فقط، ثم انتقلت إلى مرحلة الجيل الثالث ثم الرابع، والآن على مشارف جامعات الجيل الخامس.

وأكد رئيس جامعة القاهرة ورئيس تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى، أن القضية الأهم حاليًا هي قضية العلم النافع الذي يقدم خدمة حقيقية من أجل منفعة الناس عبر قطاعات التنمية المختلفة سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أو من خلال خطة مصر 2030

معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس اللغة الصينية جامعات إقليم القاهرة شركاء الصناعة الإختبارات الشفهية عميد كلية الألسن

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