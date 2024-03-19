عاجل| تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

تمكن أهالي منطقة التجمع من ضبط أسد ووضعه داخل قفص حديدي خشية الهرب، عقب اختبائه داخل أحد الفيلات وتسببه في ذعر شديد للسكان.

وكشف مصدر أمني عن أن الأسد هو شبل صغير، وكان متواجدًا داخل قطعة أرض فضاء وحارس الأرض عثر عليه وتمكن من ضبطه ثم أبلغ مباحث التجمع الأول.

وتلقى اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث التجمع الأول، ببلاغ من حارس أرض فضاء يفيد بالعثور على شبل صغير داخل قطعة أرض فضاء، وتم ضبطه عقب الظن بأنه قطة كبيرة، لكن تبين أنه أسد صغير.

وانتقل رجال مباحث التجمع الأول لمكان البلاغ، وتم وضع الشبل في قفص وتسليمه للجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.