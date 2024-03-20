ندوة توعوية بجامعة الدلتا التكنولوجية لمناقشة خطة العمل فى حالة الطوارئ

أجرت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك اجتماعًا لجميع منتسبى الجامعة ؛لمناقشة الآليات الصحيحة لخطة العمل فى حالة الطوارئ والتعامل معها، ومعرفة المهام الموكلة لكل فرد داخل الفرق الموجودة، يحاصرها الدكتور أسامة ابو قورة المدرس ببرنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس بالجامعة.

يأتى ذلك فى اطار إستراتيجية الجامعة للحفاظ على سلامة كافة افراد المنظومة، والتأكيد على انها من أهم الأولويات التي تسعى الجامعة للحفاظ عليها لإيجاد بيئة تعليمية آمنة وسليمة.

وخلال فعاليات الإجتماع تم مناقشة آليات إخلاء المبنى في وقت قياسي فور اطلاق جرس انذار الحريق، والتوجه إلى نقاط التجمع الآمنة التي تم تحديدها مسبقًا، إلى جانب قطع التيار الكهربائي وإغلاق جميع النوافذ والأبواب بإستثناء المخارج المخصصة للإخلاء، بالإضافة مناقشة مهام كل الفرق الموجودة فى خطة الإخلاء

ومن جانبه، اكد الدكتور عربى كشك

الدور الهام الذى توليه ادارة الجامعة من أجل توفير الحماية الشاملة للأفراد والمنشآت داخل الحرم الجامعي،والذي يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة او التقليل من أخطارها،مشيرًا الى حرص الجامعة على نشر الوعي بين كافة منتسبي الجامعة ورفع درجة الإستعداد لمواجهة أي حوادث طارئة، بالإضافة إلى تديبهم على الإخلاء السريع وكيفية التصرف الصحيح، وذلك من خلال اتباع اللوحات الإرشادية والتعليمات الصحيحة الواجب تنفيذها.

وفي سياق آخر يتقدم الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بخالص التهنئة الى الطالب صادق هانى المقيد بالفرقة الرابعة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات; لإختياره ضمن فريق يتكون من ستة طلاب ليكونوا سفراء العام Huawei Academies Yearly Ambassadors For 2023،متمنيًا له مزيد من التوفيق والنجاح.

يأتى ذلك فى اطار دعم الجامعة لإستراتيجية التحول الرقمي واتباع الطرق التى تساعد الشباب في تنفيذ هذه الإستراتيجية، وهو أحد أولويات أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك فى اطار التعاون بين الجامعة واكاديمية هواوى التى انشأت فرعًا لها بالجامعة؛لرفع الوعي والمعرفة التكنولوجية لدى الطلاب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

ومن جانبه اعرب الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، عن سعادته بتميز طلاب الجامعة،مؤكدًا فخره واعتزازه بهم وبتمثيلهم المشرف للجامعة،مضيفًا قدرة الطلاب على المنافسة بقوة في المسابقات والفعاليات بمختلف المجالات والفوز بمراكز متقدمة فيها، مؤكدًا دعمه الكامل وتشجيعه لهم؛ لمواصلة النجاح والتميز