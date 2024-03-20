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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة أسوان

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة أسوان وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٤.

وكانت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية كانت قد واصلت أعمالها بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، يوم السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٤.

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وفي سياق آخر أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تعظيم جهود الوزارة في دعم المرأة المصرية، مشيرًا إلى مساهمة الوزارة بكل ما تمتلكه من إمكانيات تعليمية وبحثية في تطبيق إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المُستدامة وتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لتعزيز دور المرأة وتمكينها، والتي شملت تنظيم عدة برامج تدريبية وورش عمل لرفع قدرات المرأة من سيدات الوزارة وزيادة فرص تمكينها، إلى جانب الجهود التى يقوم بها معهد إعداد القادة لرفع وعي طالبات الجامعات في مختلف القضايا والتحديات التى تواجه المجتمع، وكذا العمل من خلال وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، لافتًا إلى الدور المهم لهذه الوحدات في تحقيق المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص، فضلًا عن تقديم خدمات لحماية المرأة والفتيات داخل الحرم الجامعي من أي صور للعنف أو التمييز..

وضمن جهود الاهتمام بالمرأة، استقبل الدكتور أيمن عاشور وفدًا من الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد برئاسة د. راني ثاكر رئيس الكلية، وبحث الجانبان التعاون الأكاديمي في مجال صحة المرأة، عبر دعم الشراكة بين الكلية والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ للاستفادة من خبرات الكلية في تعزيز مستوى الخدمة الطبية في مجال صحة المرأة، والعمل لنقل خبراتها للمُختصين بالمجال الطبي في صحة المرأة.

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