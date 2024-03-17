الأحد 17 مارس 2024
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مصر

وزير المالية: 202 مليار جنيه مخصصات المعاشات خلال العام المالى الحالى

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم منظومة التأمينات والمعاشات، فإننا ملتزمون بتنفيذ اتفاق فض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية المترتبة على التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وأضاف الوزير أن الخزانة العامة للدولة سددت أكثر من 818 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 55 شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر 50 عامًا، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمّن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

دعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى

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واختتم الوزير: "سندعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي"، موضحًا أن الوزارة مستمرة في تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 46 تريليونًا و478.9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.

وزير المالية الرئيس عبدالفتاح السيسي الموازنة العامة للدولة القومية للتأمينات صناديق التأمينات

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