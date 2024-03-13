وزير المالية الصومالى يواصل مفاوضات الإعفاء من الديون فى باريس

وصل وزير المالية في الحكومة الاتحادية الصومالية بيحي إيمان عغي، على رأس وفد إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لاستكمال مفاوضات الإعفاء من الديون.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، أن الزيارة تهدف إلى استكمال مفاوضات الإعفاء من الديون المستحقة على الحكومة الاتحادية والتي تبلغ أكثر من مليار دولار للدول الأعضاء في نادي باريس.

وعقد وزير المالية اجتماعًا مهمًا مع مسئولين من الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض التغيرات المالية في البلاد، وخطط التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى نظام الاستثمار.

ويضم الوفد المرافق لوزير المالية في زيارته إلى فرنسا محافظ البنك المركزي، ونواب في اللجنة المالية للبرلمان الاتحادي.