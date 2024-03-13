الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شولتس يؤكد مجددا رفضه توريد صواريخ تاوروس لأوكرانيا

شولتس
شولتس

عبر المستشار الألماني أولاف شولتس، مجددا عن رفضه الواضح لتوريد صواريخ موجهة بعيدة المدى طراز تاوروس إلى أوكرانيا.

وخلال أول استجواب له في البرلمان الألماني هذا العام، قال شولتس اليوم الأربعاء، إن "التروي ليس ضعفا كما يصفه البعض، بل إن التروي هو الحق الذي يستحقه المواطنون في هذا البلد"، وأردف، "ومن لوازم هذا التروي أيضا استبعادي توريد أنظمة أسلحة بعيدة المدى من تلك التي لا يمكن أن يكون توريدها مجديا إلا إذا ارتبط بنشر جنود ألمان حتى خارج أوكرانيا، هذا هو الحد الذي لا أعتزم تجاوزه كمستشار".

وأضاف شولتس، "ولهذا السبب حسمت أمري وشرحت موقفي في هذه القضية كما تعرفون"، وأكد، "أرى أن من الضروري أن نعمل خلال توريد الأسلحة على ضمان عدم مشاركة جنود ألمان".

وبدأ شولتس تعليقه على النقاش الدائر حول توريد صواريخ تاوروس، "التي تعني باللاتينية ثور" قائلا: "أود أن أمسك الثور من قرونه"، مشيرا إلى أنه يريد أن يقول بشكل صريح مرة أخرى إنه يرى من وجهة نظره "أن من الضروري بشكل ملح أن نقيم كل قرار بعناية، لا سيما عندما نقوم بكل هذه الجهود وعندما نعد العدة لتقديم العديد من الأشياء".

المستشار الألماني شولتس أولاف شولتس تاوروس أوكرانيا

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