الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

مقررة أممية: إسرائيل تجتث شعب فلسطين من جذوره

فرانشيسكا ألبانيز
فرانشيسكا ألبانيز

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز إن إسرائيل "تجتث شعبًا من جذوره".

جاء ذلك في منشور عبر حسابها على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، تعليقًا على منشور للمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني.

وقال لازاريني في منشوره أمس، إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر أكبر من عدد الأطفال القتلى في حروب العالم خلال 4 سنوات.

وأشارت ألبانيز أن "هذه المجزرة بحق الأطفال في غضون 5 أشهر وقعت في منطقة بمساحة مدينة فيلاديلفيا الأمريكية".

وشارك لازاريني في منشوره رسمًا بيانيًا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يظهر عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة في الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 فبراير وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.

وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193، بينما بلغ عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة أكثر من 12 ألفًا و300 طفل.

ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

إسرائيل فرانشيسكا ألبانيز أونروا فيليب لازاريني فيلاديلفيا

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