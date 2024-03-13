الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى يُهدّد: الهجمات الروسية الأخيرة لن تمر دون عقاب

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى

هدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، بـ"إلحاق خسائر بالدولة الروسية"، مؤكدا أن الهجمات التي تعرضت لها بلاده لن تمر دون عقاب.

وقال زيلينسكي، في كلمة له عبر فيديو، مساء الثلاثاء، أوردتها وكالة أنباء "يوكراينفورم"، إن عملية الإنقاذ لا تزال جارية في منطقة كريفي ريه وسط البلاد بعد الضربة الصاروخية الروسية الأخيرة عليها والتي دمرت جزءًا من مبنى سكني مكون من 9 طوابق، وتسببت في إشعال حرائق هناك، حسب الرئيس الأوكراني.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي تسبب في إصابة 30 شخصًا بينهم إصابات خطيرة. 
 وأثنى زيلينسكي على أداء الطائرات دون طيار التي يستخدمها الجيش الأوكراني، قائلًا إن "الجميع يمكنهم رؤية طائراتنا دون طيار أثناء العمل، خاصة في المدى البعيد.. وإن قدراتنا بعيدة المدى هي خطوة حقيقية نحو تحقيق السلامة للجميع".
وأشار الرئيس الأوكراني إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات بشأن تطوير خدمة حرس الحدود الحكومية وقوات حرس الحدود.

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