الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

موسكو: التعاون العسكرى التقنى لروسيا مع الدول الأجنبية يتوافق مع القانون

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أمس الثلاثاء، إن روسيا تعمل على تطوير التعاون العسكري الفني مع الدول الأجنبية مع الالتزام الصارم بالقانون، لكن من المرجح أن تستمر التقارير الكاذبة من قبل المعارضين.

وأضاف ريابكوف، في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية: "أن التعاون العسكري التقني لروسيا يتوافق بشكل صارم مع التزاماتنا الدولية وقوانيننا وغيرها من الأعراف، ولا توجد انتهاكات هنا. الوضع الحالي لا يغير شيئًا في هذا الصدد. لكن كن مستعدًا لأن خصومنا سيستمرون في نشر مثل هذه الأخبار الزائفة".

ومضى يقول: "إن أولئك الذين ينغمسون في مثل هذه الادعاءات، هم زومبي لا يرون ولا يسمعون شيئًا من حولهم عندما يشقون طريقهم"، مشيرًا إلى أنه "لن يكون هناك أي تغيير في سياساتهم، إن التشهير ونشر الأكاذيب وتزييف الحقائق هي الأساليب الأكثر اعتدالًا التي يستخدمونها في محاولة لمواجهة روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها".

واختتم حديثه قائلًا: "ومع ذلك، نحن مقتنعون بأن مسارنا سيكون له اليد العليا، وسيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وسيتوسع تعاوننا القانوني مع الشركاء على الساحة العالمية. وأود أن أؤكد مرة أخرى- في الامتثال الصارم لالتزاماتنا".

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