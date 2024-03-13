الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مخزن لوكالة الأونروا فى رفح يتعرض لضربات إسرائيلية

غزة
غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والتي توزع الغذاء وإمدادات الإغاثة في قطاع غزة، إنها تعرضت لضربة اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوكالة، أن هناك تقارير تفيد بأن اثنين على الأقل من موظفي الوكالة قتلا في الضربة التي وقعت في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، ذاكرة أنها لا تزال تحاول التأكد مما حدث بالضبط وعدد الموظفين الذين أصيبوا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن هجوما إسرائيليا على أحد مراكز الوكالة أسفر عن استشهاد عدة أشخاص.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتم التحقيق في هذه التقارير.

وذكرت السلطات الصحية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة إن 31 ألفا و272 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 73 ألف شخص في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية قبل أكثر من خمسة أشهر.

وأضافت أن أكثر من ثلثي هذه الحصيلة من النساء والقصر.

الامم المتحدة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الغذاء قطاع غزة

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