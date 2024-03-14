الخميس 14 مارس 2024
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توك شو

وزير المالية السودانى: الحرب فى طريقها للنهاية لدحر ميليشيا التمرد

جبريل إبراهيم
جبريل إبراهيم

قال الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، إن الأمور الآن في الداخل السوداني تسير بصورة طيبة جدًا وإلى الأحسن، فالحرب الآن في طريقها للنهاية لدحر ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأضاف وزير المالية السوداني، خلال لقاء خاص مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك مؤشرات كثيرة لذلك، أولها أن الضغطة الأساسية لميليشيا الدعم السريع المتمردة إما هلكت أو انسحبت بعدما غنمت ما غنم من الحرب، أما الأمر الآخر أن هناك قبيلة هي جزء أساسي من هذه المعارك، وهذه القبيلة حينما انتقلت الحرب إلى مناطقها وجدت نفسها في وضع حرج وفي النهاية انسحبت من جانب ميليشيا الدعم السريع، مؤكدًا أن هذا أثّر تأثيرًا كبيرًا في أداء الميليشيا بصورة واضحة.

وأوضح أن الأمر الثالث والهام، هو أن هناك أطرافا تعرف طريقة قتال التمرد دخلت الحرب وتقاتل التمرد بنفس طريقة قتالها، وبالتالي فإن هناك تقدما واضحا للقوات المسلحة السودانية ومبشرات كبيرة بأن ميليشيا الدعم السريع في طريقها للاندحار بصورة كاملة.

 

 

القاهرة الإخبارية السودان ميليشيا الدعم السريع الدعم السريع الحرب

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