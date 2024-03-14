الخارجية الأمريكية: على إسرائيل اتخاذ إجراءات إضافية لإيقاف عنف المستوطنين

قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات إضافية لإيقاف عنف المستوطنين ومحاسبة المسئولين، بجانب السماح بتوزيع المساعدات على الفلسطينيين.

وأضاف "ميلر" اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه من الضروري أن تتخذ إسرائيل إجراءات إضافية لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسئولين عنه، مشيرًا إلى أن البنوك الإسرائيلية جمدت حسابات بعض المستوطنين عندما أعلنا فرض عقوبات عليهم.

وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وأكد ميلر، أن دعوة زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي لإجراء انتخابات جديدة في إسرائيل أمر يخصه ولا يتعلق بالرئيس الأمريكي جو بايدن.