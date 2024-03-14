الخميس 14 مارس 2024
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المرصد الأورومتوسطي: حالات وفاة دفنت داخل المنازل بقطاع غزة

غزة
غزة

قال رامي عبده، رئيس المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، إن هناك حالات وفاة تم دفنها داخل المنازل بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الناس تموت في المنازل ولا تأتي للمستشفيات لأنها تعتقد أن الذهاب للمستشفيات لا جدوى منه.


وأضاف رئيس المرصد "الأورومتوسطي"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أنه لا يمر يوم في قطاع غزة إلا ونقوم بتوثيق حالات وفاة لمرضى وتحديدًا في فئة كبار السن والمرضى من أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية، مؤكدًا أنهم يتعرضون للوفاة بشكل مأساوى ومحزن للغاية بسبب عدم توفر الأدواية التي اعتاودا أن يحصلوا عليها.

وأوضح أنه في شمال غزة تم تدمير المشستشفيات، ولا تعمل المستشفيات هناك إلى بشكل جزئي، حيث يوجد عدد قليل من المستشفيات ما زالت تعمل، رغم أنها تفتقر للحد الأنى من مقومات تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

القاهرة الإخبارية الأورومتوسطي بقطاع غزة المستشفيات الخدمات الصحية

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