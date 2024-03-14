حزب الله يستهدف مجموعة من جنود الاحتلال داخل موقع المالكية

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقذائف المدفعية داخل موقع المالكية، محققًا إصابات مباشرة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني استهدافه موقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، محققًا إصابات مباشرة وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما أكدت وسائل إعلام لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتين بالصواريخ على الأطراف الشرقية لبلدة كونين جنوبي لبنان وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.