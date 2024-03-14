رئيس الوزراء: مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية

أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية سواء من تحويلات المصريين بالخارج أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

التسعير العادل للجنيه وفقًا لآليات السوق

وأعلن البنك المركزي المصري التسعير العادل للجنيه، وفقًا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعرا الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب.