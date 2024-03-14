الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

طائرات أمريكية وبريطانية تشن 4 غارات على منطقة الجاح فى اليمن

غارات
غارات

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، أن طائرات أمريكية وبريطانية شنت 4 غارات على منطقة الجاح في الحديدة باليمن؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن نجاحها في تدمير مُسيرات وصاروخ بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إلى النجاح في تدمير 4 مُسيرات وصاروخ أرض جو بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، لافتة إلى أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون في خليج عدن لم يصب أي سفينة أو زوارق ولا توجد بلاغات بوقوع إصابات أو أضرار.

 

 

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القاهرة الإخبارية جماعة الحوثي طائرات أمريكية الحديدة اليمن

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