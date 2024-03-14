"القاهرة الإخبارية": تحييد منفذ عملية الطعن فى بيت كاما جنوب إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قامت بتحييد منفذ عملية الطعن داخل مقهى في بيت كاما جنوب إسرائيل.

وقوع 3 إصابات في عملية طعن عند بيت كاما جنوب إسرائيل

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بوقوع 3 إصابات في عملية طعن عند بيت كاما جنوب إسرائيل إحداها في حالة خطيرة.

وفي سياق آخر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هناك مقترحًا أمريكيًا يتضمن هدنة 6 أسابيع للإفراج عن المحتجزين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.