الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد زكارنة: تضارب فى تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن الحرب على غزة

الحرب على غزة
الحرب على غزة

قال أحمد زكارنة المحلل السياسي، إن هناك تضارب في تصريحات الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن، مشيرًا إلى أن بايدن من جهة يضغط ويعلن انتقاده للممارسات الإسرائيلية، ومن جهة أخرى يقول أنه لن يترك دعم هذه الدولة.

 

وأضاف المحلل السياسي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج “ملف اليوم”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك 100 صفقة من السلاح والجسر الجوي العسكري الأمريكي الذي يتكون من 300 طائرة شحن عسكرية و20 سفينة حربية تحمل أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات، بجانب القذائف الجديدة.

 

وأوضح، أن هناك غطاء سياسي دفع الإدارة الأمريكية لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي 4 مرات لمشاريع وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الادارة الامريكية بايدن الفيتو مجلس الأمن قطاع غزة

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