"القاهرة الإخبارية": تحولات سياسية كبرى فى ظل الأزمة بين جانتس ونتنياهو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الفترة المقبلة ستشهد تحولات سياسية كبرى في ظل الأزمة بين عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وذلك نقلًا عن وسائل إعلام عبرية.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن حكومة الحرب الإسرائيلية قد لا تستمر في ظل الطريقة التي تدار بها.

في السياق، قال د.أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، إن تصريحات عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس دعاية انتخابية ولكن الأوراق ما زالت في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، الأربعاء، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن نتنياهو هو من يتحكم في مجلس الحرب ويتحكم في الحكومة وكل أوراق اللعبة وأوراق الضغط في يديه رغم وجود ضغوطات دولية تمارس ضده إلا أنه يشعر أن لديه حكومة متماسكة وأغلبية في البرلمان وضوءًا أخضر رغم التعارض في وجهات النظر مع الإدارة الأمريكية، لكن يبقى الاتفاق على الأهداف والاستراتيجية في مسألة الحرب على غزة.