وزير أوكرانى يدعو المشرعين الأمريكيين للسماح بالتصويت على المساعدات الإضافية

دعا وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، المشرعين الأمريكيين لتنحية النزاعات السياسية جانبًا والسماح بالتصويت على المساعدات الإضافية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى في حربها ضد روسيا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد المستشار الألماني، أنه من المستبعد مشاركة عسكريين ألمان في عمليات القوات الأوكرانية ضد مواقع روسية.