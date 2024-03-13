الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صفارات الإنذار تدوى فى عدد من المستوطنات الإسرائيلية

صفارات الإنذار
صفارات الإنذار

 أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات الإسرائيلية بالتزامن مع إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنها فقدت 27 طفلًا نتيجة سوء التغذية مطالبة المؤسسات الأممية بتوفير حليب للأطفال في شمال غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن آلاف الأطفال يعانون مضاعفات خطيرة نتيجة عدم توافر أنواع الحليب الخاص بهم في شمال قطاع غزة.
 

الصورة
القاهرة الإخبارية المستوطنات الإسرائيلية صفارات الإنذار رشقات صاروخية

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